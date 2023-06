Вступ до ЄС: Маасікас радить Україні поновити е-декларування

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас радить Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для чиновників.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Протягом останнього року досягнення України на шляху до ЄС викликали захоплення. Тепер давайте зосередимося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна – гарний тест на справжню відданість справі", – написав Маасікас.

Over the last year, Ukraine's achievements on its EU path have been admirable. Now, let's focus on completing the few outstanding things by autumn. Some concern the political class as a whole, like restoration of the asset declarations – a good testcase for real commitment. https://t.co/Z46n0X3FQb