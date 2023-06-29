Польський спецназ охоронятиме саміт НАТО

Польща скерує до Литви контингент спецпризначенців для забезпечення безпеки саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в четвер оголосило Бюро національної безпеки Польщі.

Рішення, узгоджене президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і міністром оборони Маріушом Блащаком, є "результатом домовленостей між президентами Польщі та Литви про ширшу військову співпрацю".

Polska wyśle na Litwę kontyngent Wojsk Specjalnych do ochrony Szczytu NATO.



Decyzja uzgodniona przez Prezydenta @AndrzejDuda, Premiera oraz Szefa MON jest też efektem uzgodnień prezydentów Polski i Litwy dotyczących szerszej współpracy wojskowej – Szef BBN @JacekSiewiera pic.twitter.com/xtrSPl9gFS — BBN (@BBN_PL) June 29, 2023

Польські спецпризначенці виконуватимуть завдання за допомогою засобів повітряних перевезень, гелікоптерів і систем протидії безпілотним літальним апаратам.

За словами очільника Бюро нацбезпеки Польщі Яцека Сівери, контингент розпочне підготовку з проведення серії навчань, запланованих на наступний тиждень, зокрема на Сувалкському перешийку й об'єктах критичної інфраструктури.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Як повідомили у Збройних силах Литви, понад 3 тисячі військових сприятимуть забезпеченню безпеки під час саміту.

Раніше Литва відновила контроль на кордонах із країнами Шенгенської зони, а Німеччина почала розгортання системи протиповітряної оборони Patriot.