Литва схвалила відновлення прикордонного контролю на час саміту НАТО

Уряд Литви у середу схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ про відновлення прикордонного контролю на час до й після саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило литовське МВС.

Прикордонний контроль у зв'язку з проведенням саміту НАТО у Вільнюсі, як і передбачалось, триватиме сім днів. Перевірки на пунктах пропуску, встановлених прикордонною службою, будуть відновлені з 7 липня о 8:00 до 13 липня о 8:00.

"Ми серйозно ставимося до потенційних ризиків і готові забезпечити безпеку громадськості, держави та лідерів НАТО під час цього особливо важливого заходу", – підкреслила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Рішення означає, що для в’їзду в Литву буде необхідне дійсне посвідчення особи. Перевірки стосуватимуться пасажирів авіарейсів і поромів між країнами Шенгенської зони, а також для людей, які перетинають сухопутний кордон із Польщею та Латвією.

Країни Шенгенської зони скасували внутрішній прикордонний контроль, але кожна країна може тимчасово відновити його, коли необхідно вжити певних заходів безпеки для більш ефективного запобігання порушенням внутрішньої безпеки і громадського порядку, пояснюють в МВС Литви.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Як повідомили у Збройних силах Литви, понад 3 тисячі військових сприятимуть забезпеченню безпеки під час саміту.

Раніше мер литовського Вільнюса Валдас Бенкунскас попередив, що всі жителі міста зіткнуться із незручностями під час саміту НАТО у липні.