Туреччина готується до інавгурації Ердогана: чекають топ-посадовців із 78 країн

У Туреччині вдень 3 червня відбудеться інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана після його перемоги на президентських виборах, на церемонії очікують гостей із 78 країн.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

На інавгурації Ердогана чекають, зокрема, 21 лідера держав і 13 прем’єрів, представників парламентів, міністрів, представників міжнародних організацій. Серед іншого, до Анкари прибуде генсек НАТО Єнс Столтенберг. Від Росії їде спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Ердоган прийматиме присягу у Великому національному зібранні Туреччини о 14 годині, а церемонії у президентському комплексі почнуться о 17 годині, після чого буде урочиста вечеря з топ-гостями у палаці Чанкая.

Після вечері Ердоган оголосить склад нового уряду.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів 28 травня Ердоган переміг свого опонента, спільного кандидата від опозиції Кемаля Киличдароглу з результатом 52,18%.

Про те, чого чекати від переобрання Ердогана, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".