Турция готовится к инаугурации Эрдогана: ждут топ-чиновников из 78 стран

В Турции днем 3 июня состоится инаугурация президента Реджепа Тайипа Эрдогана после его победы на президентских выборах, на церемонии ожидают гостей из 78 стран.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

На инаугурации Эрдогана ждут, в частности, 21 лидера государств и 13 премьеров, представителей парламентов, министров, представителей международных организаций. Среди прочего, в Анкару прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг. От России едет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эрдоган будет принимать присягу в Великом национальном собрании Турции в 14 часов, а церемонии в президентском комплексе начнутся в 17 часов, после чего будет торжественный ужин с топ-гостями во дворце Чанкая.

После ужина Эрдоган объявит состав нового правительства.

Напомним, во втором туре президентских выборов 28 мая Эрдоган победил своего оппонента, общего кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу с результатом 52,18%.

О том, чего ждать от переизбрания Эрдогана, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".