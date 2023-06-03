Під парламентом Грузії протестували проти проросійського курсу влади, є затримані

Під стінами парламенту Грузії увечері 2 червня активісти протестували проти розвороту влади до Росії та за збереження демократичних прав і свобод.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Всього під парламентом зібралося кілька десятків людей із власноруч виготовленими плакатами. Акцію організував рух "Джиуті".

Учасники протестували проти проросійського розвороту Грузії та висловлювали підтримку Беці Грігориадісу, якого суд оштрафував на 2000 ларі за спробу встановити палатку біля парламенту. Таким затриманого за тяжкими звинуваченнями після масштабних протестів проти закону про "іноагентів".

Учасники акції не вдавалися до активних дій, але правоохоронці боролися з плакатами, які їм видалися образливими та періодично виводили людей з-під будівлі. Повідомляють, що роздратування поліції викликали навіть чисті плакати без жодних написів.

Серед іншого, на акції використали плакат "Іраклій" – з відсилкою до прем’єра Грузії Іраклія Гарібашвілі та лідера правлячої партії Іраклія Кобахідзе. При цьому у написі видозмінили одну літеру, що додало непристойного натяку.

Деякі учасники розважалися написами з використанням стародавньої грузинської абетки, щоб не було зрозуміло, що саме на них написано.

У паузах між втручанням поліції активісти співали і придумували ідеї для нових плакатів, також читали правоохоронцям статті конституції.

МВС увечері підтвердило затримання трьох людей. Частину учасників відводили від парламенту і садили в машини, але потім відпускали.

Таким чином затримали і відпустили адвоката Шота Тутберідзе, коли він сидів на сходах парламенту із плакатом.

На дії силовиків вже відреагували спільною заявою правозахисні організації, назвавши затримання за плакати незаконним обмеженням свободи слова, що суперечить і грузинському законодавству, і міжнародним стандартам.

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