Под парламентом Грузии протестовали против пророссийского курса власти, есть задержанные

Под стенами парламента Грузии вечером 2 июня активисты протестовали пров разворота власти к России и за сохранение демократических прав и свобод.в стенами парламента Грузии вечером 2 июня активисты протестовали про разворота власти к России и за сохранение демократических прав и свобод.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Всего под парламентом собралось несколько десятков человек с собственноручно изготовленными плакатами. Акцию организовало движение "Джиути".

Участники протестовали против пророссийского разворота Грузии и выражали поддержку Беке Григориадису, которого суд оштрафовал на 2000 лари за попытку установить палатку возле парламента. Таким задержанного по тяжким обвинениям после масштабных протестов против закона об "иноагентах".

Участники акции не прибегали к активным действиям, но правоохранители боролись с плакатами, которые им показались оскорбительными и периодически выводили людей из-под здания. Сообщают, что раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.

Среди прочего, на акции использовали плакат "Ираклий" – с отсылкой к премьеру Грузии Ираклия Гарибашвили и лидеру правящей партии Ираклия Кобахидзе. При этом в надписи видоизменили одну букву, что добавило непристойного намека.

Некоторые участники развлекались надписями с использованием древней грузинской азбуки, чтобы не было понятно, что именно на них написано.

В паузах между вмешательством полиции активисты пели и придумывали идеи для новых плакатов, также читали правоохранителям статьи конституции.

МВД вечером подтвердило задержание трех человек. Часть участников отводили от парламента и сажали в машины, но потом отпускали.

Таким образом задержали и отпустили адвоката Шота Тутберидзе, когда он сидел на лестнице парламента с плакатом.

На действия силовиков уже отреагировали совместным заявлением правозащитные организации, назвав задержание за плакаты незаконным ограничением свободы слова, что противоречит и грузинскому законодательству, и международным стандартам.

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