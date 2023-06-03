У Польщі загинув під потягом підліток-українець

На території Малопольського воєводства в ніч на суботу потрапив під потяг і загинув 17-річний хлопець з України, обставини інциденту ще встановлюють.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався в районі міста Бжесько під Краковом в ніч на 3 червня.

"Потяг прямував з Кракова до Тарнува. Нещасний випадок стався близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України", – повідомила речниця місцевої поліції Евеліна Буда.

Правоохоронці з’ясовують точні обставини інциденту.

У квітні у Польщі помер 62-річний українець після того, як здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові