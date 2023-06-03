У Польщі загинув під потягом підліток-українець
Субота, 3 червня 2023, 13:27
На території Малопольського воєводства в ніч на суботу потрапив під потяг і загинув 17-річний хлопець з України, обставини інциденту ще встановлюють.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Нещасний випадок стався в районі міста Бжесько під Краковом в ніч на 3 червня.
"Потяг прямував з Кракова до Тарнува. Нещасний випадок стався близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України", – повідомила речниця місцевої поліції Евеліна Буда.
Правоохоронці з’ясовують точні обставини інциденту.
У квітні у Польщі помер 62-річний українець після того, як здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.