В Польше погиб под поездом подросток-украинец

На территории Малопольского воеводства в ночь на субботу попал под поезд и погиб 17-летний парень из Украины, обстоятельства инцидента еще устанавливают.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел в районе города Бжеско под Краковом в ночь на 3 июня.

"Поезд следовал из Кракова в Тарнува. Несчастный случай произошел около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Эвелина Буда.

Правоохранители выясняют точные обстоятельства инцидента.

Напомним, в апреле в Польше умер 62-летний украинец после того, как совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове.