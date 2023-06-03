В Польше погиб под поездом подросток-украинец
Суббота, 3 июня 2023, 13:27
На территории Малопольского воеводства в ночь на субботу попал под поезд и погиб 17-летний парень из Украины, обстоятельства инцидента еще устанавливают.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай произошел в районе города Бжеско под Краковом в ночь на 3 июня.
"Поезд следовал из Кракова в Тарнува. Несчастный случай произошел около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Эвелина Буда.
Правоохранители выясняют точные обстоятельства инцидента.
Напомним, в апреле в Польше умер 62-летний украинец после того, как совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове.
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