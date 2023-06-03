В Англії скасували більше половини потягів через страйк залізничників

У суботу в Англії курсуватиме менше половини від звичайної кількості поїздів у зв’язку з протестом залізничників, які вимагають кращих умов праці.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Суботній страйк 3 червня стане вже другою акцією профспілки Aslef за тиждень, у ньому беруть участь близько 12 000 машиністів.

Страйк оголосили на 24 години, що вплине на багато рейсів у межах Англії та деякі рейси до Шотландії та Уельсу.

Курсуватиме близько 40% від звичайної кількості поїздів, а окремі оператори мушені були скасувати усі свої рейси.

Протест залізничників ймовірно спричинить значні незручності для сотень людей та може ускладнити доїзд тим, хто їде на фінал Кубку Англії з футболу між Manchester City і Manchester United, кінні перегони у Дербі чи концерт співачки Beyonce у Лондоні.

За день до цього протягом доби страйкували 20 тисяч залізничників-членів Національної профспілки залізничників та членів профспілки RMT, що призвело до скасування близько 50% потягів.

У Румунії, нагадаємо, цього тижня страйкували освітяни, вимагаючи кращої заробітної платні, зокрема для молодих вчителів.