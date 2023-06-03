В Англии отменили более половины поездов из-за забастовки железнодорожников

В субботу в Англии будет курсировать меньше половины от обычного количества поездов в связи с протестом железнодорожников, которые требуют лучших условий труда.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Субботняя забастовка 3 июня станет уже второй акцией профсоюза Aslef за неделю, в ней принимают участие около 12 000 машинистов.

Забастовку объявили на 24 часа, что повлияет на многие рейсы в пределах Англии и некоторые рейсы в Шотландию и Уэльс.

Будет курсировать около 40% от обычного количества поездов, а отдельные операторы вынуждены были отменить все свои рейсы.

Протест железнодорожников вероятно повлечет значительные неудобства для сотен людей и может осложнить доезд тем, кто едет на финал Кубка Англии по футболу между Manchester City и Manchester United, конные скачки в Дерби или концерт певицы Beyonce в Лондоне.

За день до этого в течение суток бастовали 20 тысяч железнодорожников-членов Национального профсоюза железнодорожников и членов профсоюза RMT, что привело к отмене около 50% поездов.

В Румынии, напомним, на этой неделе бастовали педагоги, требуя лучшей заработной платы, в частности для молодых учителей.