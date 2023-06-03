Литва і Польща обговорюють більш тісну військову співпрацю

Литва і Польща ведуть переговори про тіснішу співпрацю у сфері військового співробітництва.

Про це розповів литовський президент Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT.

За словами Науседи, президент Польщі Анджей Дуда зателефонував йому "з дуже цікавою пропозицією для Литви щодо зміцнення військового співробітництва".

"Йдеться про тіснішу співпрацю у військовій сфері та у сфері безпеки. У якій формі і як, це нам ще належить обговорити. Поки не можу говорити про це більше, тому що потрібно оцінити і наші можливості", – сказав литовський президент.

Він зазначив, що це можуть бути різні моделі співробітництва – ротаційні або постійні.

"Я був би дуже радий цьому, тому що ми домоглися дуже хорошої динаміки відносин із Польщею. У сфері оборони і безпеки, особливо в нинішніх умовах, було б дійсно розумно скористатися цим чудовим напрацюванням", – додав Науседа.

На його думку, польська військова присутність у Литві могла б стати однією зі стратегічних цілей держави, що цілком "відповідало б прагненню до розміщення німецької військової бригади в країні на постійній основі".

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляв, що його країна веде роботу зі збільшення чисельності військових німецької бригади, дислокованої у Литві.