Литва и Польша обсуждают более тесное военное сотрудничество

Литва и Польша ведут переговоры о более тесном сотрудничестве в сфере военного сотрудничества.

Об этом рассказал литовский президент Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, президент Польши Анджей Дуда позвонил ему "с очень интересным предложением для Литвы по укреплению военного сотрудничества".

"Речь идет о более тесном сотрудничестве в военной сфере и в сфере безопасности. В какой форме и как, это нам еще предстоит обсудить. Пока не могу говорить об этом больше, потому что нужно оценить и наши возможности", – сказал литовский президент.

Он отметил, что это могут быть разные модели сотрудничества – ротационные или постоянные.

"Я был бы очень рад этому, потому что мы добились очень хорошей динамики отношений с Польшей. В сфере обороны и безопасности, особенно в нынешних условиях, было бы действительно разумно воспользоваться этой замечательной наработкой", – добавил Науседа.

По его мнению, польское военное присутствие в Литве могло бы стать одной из стратегических целей государства, что вполне "соответствовало бы стремлению к размещению немецкой военной бригады в стране на постоянной основе".

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что его страна ведет работу по увеличению численности военных немецкой бригады, дислоцированной в Литве.