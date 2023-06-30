Забороненій у Молдові партії "Шор" не дозволять поновитися зі схожою назвою

В уряді Молдови заявили, що визнана неконституційною партія "Шор" не зможе зареєструватися як нова політсила, використовуючи наближену назву.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це сказала міністерка юстиції Вероніка Михайлов-Морару.

Міністерка зазначила, що під час реєстрації нових політичних об’єднань відбувається перевірка, чи відповідають вони усім вимогам законодавства, і обрана членами "Шор" нова назва стане для них перешкодою.

"У законодавстві чітко зазначено, що не можна використовувати стару чи подібну назву, що може вводити в оману виборця. У цьому випадку зрозуміло, що це спроба передати образ старої партії. А в рішенні суду чітко вказано, що партію ліквідують з усіма атрибутами, у тому числі назвою і логотипом. Тож не можна використовувати ту саму назву і політичну платформу", – прокоментувала Михайлов-Морару.

Вона додала, що компетентні органи Молдови також стежать за грошовими переказами громадян, включених у санкційні списки, та наближених до них осіб.

Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд на запит уряду визнав діяльність партії "Шор" неконституційною на підставі фактів незаконного фінансування та підкупу учасників протестів.

Фракцію політсили у парламенті ліквідували, але її депутати зберігають мандати як незалежні.

Після цього лідер політсили Ілан Шор заявив про створення майже однойменного блоку "Ш.О.Р." – "Шанс. Обов’язки. Реалізація", та що у нього мають увійти до 10 політсил.

Про значення заборони партії "Шор" дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни