Запрещенной в Молдове партии "Шор" не разрешат возобновиться с похожим названием

В правительстве Молдовы заявили, что признанная неконституционной партия "Шор" не сможет зарегистрироваться как новая политсила, используя приближенное название.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом сказала министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

Министр отметила, что при регистрации новых политических объединений происходит проверка, соответствуют ли они всем требованиям законодательства, и выбранное членами "Шор" новое название станет для них препятствием.

"В законодательстве четко указано, что нельзя использовать старое или подобное название, что может вводить в заблуждение избирателя. В данном случае понятно, что это попытка передать образ старой партии. А в решении суда четко указано, что партию ликвидируют со всеми атрибутами, в том числе названием и логотипом. Поэтому нельзя использовать то же название и политическую платформу", – прокомментировала Михайлов-Морару.

Она добавила, что компетентные органы Молдовы также следят за денежными переводами граждан, включенных в санкционные списки, и приближенных к ним лиц.

Напомним, 19 июня Конституционный суд по запросу правительства признал деятельность партии "Шор" неконституционной на основании фактов незаконного финансирования и подкупа участников протестов.

Парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию партии "Шор", но депутаты политсилы остаются как независимые.

После этого лидер политсилы Илан Шор заявил о создании почти одноименного блока "Ш.О.Р." – "Шанс. Обязанности. Реализация", в который войдут до 10 политсил.

О значении запрета партии "Шор" смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны