Нідерланди під тиском США обмежили експорт обладнання для виробництва мікросхем

Уряд Нідерландів у п’ятницю оголосив про нові правила щодо обмеження експорту певного сучасного напівпровідникового обладнання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зазначається, що Нідерланди пішли на цей крок під тиском США на своїх союзників з вимогою обмежити продаж високотехнологічних компонентів до Китаю. Очікується, що правила, які вимагатимуть від цих компаній отримувати ліцензію, перш ніж експортувати обладнання, набудуть чинності 1 вересня.

"Ми пішли на цей крок в інтересах нашої національної безпеки", – заявила міністр торгівлі Лізі Шрайнемахер, додавши, що таке обладнання може мати військове застосування.

За її словами, ці заходи торкнуться лише "дуже обмеженої" кількості компаній і моделей продукції. При цьому в уряді прямо не згадали про те, що обмеження спрямовані проти поставок в Китай.

Також уряд Нідерландів опублікував технічний список, в якому зазначено, яке обладнання потребуватиме ліцензії. Цей список може бути згодом прийнятий іншими європейськими країнами або доданий до списку ЄС, хоча лише деякі інші європейські країни експортують високотехнологічне обладнання для виробництва мікросхем.

При цьому нідерландська компанія ASML, яка є ключовим постачальником обладнання для виробників комп'ютерних чіпів, заявила у відповідь, що не змінить свою фінансову політику в результаті нових правил.

Раніше уряд Нідерландів підтвердив, що запровадить нові експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем проти Китаю в межах запровадженої минулого року ініціативи Сполучених Штатів.

За інформацією Politico, США й Нідерланди досягли угоди про запровадження нових обмежень на експорт передових технологій виробництва мікросхем до Китаю наприкінці січня, але до певного часу голландський уряд не коментував її публічно.

Угода, до якої також долучилася Японія, стосується лише трьох країн, в яких розташовані виробники сучасних машин для друку мікрочипів. Це ініціатива США, спрямована на те, щоб припинити постачання найсучасніших чипів до Китаю.