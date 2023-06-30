Нидерланды под давлением США ограничили экспорт оборудования для производства микросхем

Правительство Нидерландов в пятницу объявило о новых правилах по ограничению экспорта определенного современного полупроводникового оборудования.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.



Отмечается, что Нидерланды пошли на этот шаг под давлением США на своих союзников с требованием ограничить продажу высокотехнологичных компонентов в Китай. Ожидается, что правила, которые потребуют от этих компаний получать лицензию, прежде чем экспортировать оборудование, вступят в силу 1 сентября.



"Мы пошли на этот шаг в интересах нашей национальной безопасности", – заявила министр торговли Лизи Шрайнемахер, добавив, что такое оборудование может иметь военное применение.



По ее словам, эти меры коснутся лишь "очень ограниченного" количества компаний и моделей продукции. При этом в правительстве прямо не упомянули о том, что ограничения направлены против поставок в Китай.

Также правительство Нидерландов опубликовало технический список, в котором указано, какое оборудование потребует лицензии. Этот список может быть впоследствии принят другими европейскими странами или добавлен в список ЕС, хотя лишь некоторые другие европейские страны экспортируют высокотехнологичное оборудование для производства микросхем.



При этом нидерландская компания ASML, которая является ключевым поставщиком оборудования для производителей компьютерных чипов, заявила в ответ, что не изменит свою финансовую политику в результате новых правил.



Ранее правительство Нидерландов подтвердило, что введет новые экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем против Китая в рамках введенной в прошлом году инициативы Соединенных Штатов.

По информации Politico, США и Нидерланды достигли соглашения о введении новых ограничений на экспорт передовых технологий производства микросхем в Китай в конце января, но до поры до времени голландское правительство не комментировало его публично.

Соглашение, к которому также присоединилась Япония, касается только трех стран, в которых расположены производители современных машин для печати микрочипов. Это инициатива США, направленная на то, чтобы прекратить поставки современных чипов в Китай.