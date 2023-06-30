Генерал Міллі: Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж прогнозували, але це не дивно
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що українські контрнаступальні операції наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, виступаючи в Національному пресклубі.
"Це (контрнаступ – ред.) відбувається повільніше, ніж люди прогнозували. Мене це не дивує. Вони (українські війська – ред.) просуваються впевнено, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля", – зазначив Міллі.
Американський генерал назвав це "частиною природи війни" і наголосив, що "війна на папері і справжня війна – це різні речі".
Він додав, що український контрнаступ буде "дуже довгим" і "дуже кривавим".
"Українці борються за своє існування. Вони воюють проти величезної країни зі 140-мільйонним населенням і численною армією, яка має багато військової техніки", – підкреслив Міллі й додав, що американці допомагають Україні усіма можливими засобами.
Раніше у Білому домі заявили, що США перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, аби її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.
Перед цим видання The New York Times писало, що в адміністрації президента США неофіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують "протверезіти", проте не поспішають робити висновки.
Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло у п'ятницю, заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.