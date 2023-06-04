У Парижі спробували встановити світовий рекорд із наймасовішого диктанту

Понад п’ять тисяч людей у неділю взяли участь у масовому диктанті на Єлисейських полях у Парижі, які переобладнали під шкільну аудиторію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Для проведення заходу на Єлисейських полях навпроти Тріумфальної арки було встановлено 1700 столів. На бруківці знаменитого проспекту навпроти учасників був встановлений гігантський екран, який використовувався як дошка, і сцена.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche sur les Champs-Élysées pour une dictée géante pic.twitter.com/3xd8411RzL — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) June 4, 2023

За даними France Bleu, учасників масового диктанту відібрали з 50 тисяч охочих. Їх розділили на три групи по 1700 людей.

Текст диктанту, який тривав близько 20-25 хвилин, по черзі оголошували літературний журналіст Огюстен Трапенар, письменниця Катрін Панколь і П'єр Рабадан, заступник мера Парижа, відповідальний за спорт.

Фото: Le Parisien

За даними французьких ЗМІ, учасників просили написати уривок зі збірки оповідань "Листи з мого вітряка" (Lettres de mon moulin) французького романіста й драматурга Альфонса Доде, що жив у другій половині ХІХ століття.

Статут наймасовішого диктанту події ще має підтвердити Книга рекордів Гіннеса. Минулий рекордний диктант відбувся на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа у 2018 році й зібрав 1400 учасників.

Інші гігантські диктанти відбудуться в Парижі у вівторок у місті Ле-Мюро та в середу – в Ле-Блан-Меніль.