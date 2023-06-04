В Париже попытались установить мировой рекорд по самому массовому диктанту

Более пяти тысяч человек в воскресенье приняли участие в массовом диктанте на Елисейских полях в Париже, которые переоборудовали под школьную аудиторию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Для проведения мероприятия на Елисейских полях напротив Триумфальной арки было установлено 1700 столов. На мостовой знаменитого проспекта напротив участников был установлен гигантский экран, который использовался как доска, и сцена.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche sur les Champs-Élysées pour une dictée géante pic.twitter.com/3xd8411RzL — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) June 4, 2023

По данным France Bleu, участников массового диктанта отобрали из 50 тысяч желающих. Их разделили на три группы по 1700 человек.

Текст диктанта, который длился около 20-25 минут, по очереди объявляли литературный журналист Огюстен Трапенар, писательница Катрин Панколь и Пьер Рабадан, заместитель мэра Парижа, ответственный за спорт.

ФОТО: LE PARISIEN

По данным французских СМИ, участников просили написать отрывок из сборника рассказов "Письма с моей мельницы" (Lettres de mon moulin) французского романиста и драматурга Альфонса Доде, жившего во второй половине XIX века.

Статут самого массового диктанта события еще должна подтвердить Книга рекордов Гиннеса. Прошлый рекордный диктант состоялся на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа в 2018 году и собрал 1400 участников.

Другие гигантские диктанты состоятся в Париже во вторник в городе Ле-Мюро и в среду – в Ле-Блан-Мениль.