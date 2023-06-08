Влада Грузії стверджує, що не допомагає РФ обходити санкції

У Грузії стверджують, що дотримуються міжнародних санкцій і нікому не допомагають обходити обмежувальні заходи.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє "Грузія Online".

"Грузія нікому не допомагає обходити санкцій. Жоден із фактів не підтвердився. Виключено, щоб Грузія допомагала, навпаки, багато разів було показано, що Грузія не допомагає комусь обійти санкції, а допомагає їх забезпечити. Це має бути в інтересах кожного", – зазначив Раті Брегадзе.

Також грузинський міністр вкотре заявив, що рішення про відновлення польотів було ухвалено РФ в односторонньому порядку і у Тбілісі не бачать в цьому нічого поганого.

"Коли громадянину Грузії стане простіше приїхати в Грузію, він заощадить фінансові кошти і час. Ми не бачимо в цьому нічого поганого. Іншого контексту з нашого боку немає", – сказав Брегадзе.

Раніше у Держдепі заявили, що США визначили п'ять країн, які сприяють Росії в обходженні західних санкцій: Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменія.

Як відомо, Європейський Союз працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії, який міститиме новий механізм для потенційного покарання країн за межами ЄС, які дозволяють обходити санкції.

Посли ЄС поки не досягли політичної угоди щодо нового пакета санкцій і продовжать переговори наступного тижня.