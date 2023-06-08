Власти Грузии утверждают, что не помогают РФ обходить санкции

В Грузии утверждают, что придерживаются международных санкций и никому не помогают обходить ограничительные меры.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает "Грузия Online".

"Грузия никому не помогает обходить санкции. Ни один из фактов не подтвердился. Исключено, чтобы Грузия помогала, наоборот, много раз было показано, что Грузия не помогает кому-то обойти санкции, а помогает их обеспечить. Это должно быть в интересах каждого", – отметил Рати Брегадзе.

Также грузинский министр в очередной раз заявил, что решение о возобновлении полетов было принято РФ в одностороннем порядке и в Тбилиси не видят в этом ничего плохого.

"Когда гражданину Грузии станет проще приехать в Грузию, он сэкономит финансовые средства и время. Мы не видим в этом ничего плохого. Другого контекста с нашей стороны нет", – сказал Брегадзе.

Ранее в Госдепе США заявили, что США определили пять стран, которые способствуют России в обходе западных санкций: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

Как известно, Европейский Союз работает над 11-м пакетом санкций против России, который будет содержать новый механизм для потенциального наказания стран за пределами ЕС, которые позволяют обходить санкции.

Послы ЕС пока не достигли политического соглашения по новому пакету санкций и продолжат переговоры на следующей неделе.