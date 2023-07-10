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В Україну знову приїхав спецпосланник Франції з питань відбудови

Понеділок, 10 липня 2023, 07:39

В Україну прибув спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Увечері 9 липня Гайльбронн написав, що знову приїхав в Україну і "поруч з Україною і її народом після 500 днів систематичних руйнувань".

Посадовець розповів, що під час зустрічей обговорить трансформацію України та реформи разом із партнерами у ЄС та Групі семи, а також численні проєкти у таких сферах як охорона здоров’я, критична інфраструктура, сучасні технології тощо. 

Наскільки відомо, попереднього разу Гайльбронн приїздив до Києва в середині квітня

Президент Франції призначив П’єра Гайльбронна спецпосланником з питань допомоги та відбудови України у березні 2023 року. Раніше П’єр Гайльбронн був віцепрезидентом ЄБРР.

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