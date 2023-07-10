В Україну знову приїхав спецпосланник Франції з питань відбудови

В Україну прибув спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Увечері 9 липня Гайльбронн написав, що знову приїхав в Україну і "поруч з Україною і її народом після 500 днів систематичних руйнувань".

De retour en 🇺🇦! Aux côtés de ce pays et son peuple après 500 jours de destructions systématiques. Pour discuter transformation et réformes, ensemble avec nos amis 🇪🇺 et du G7. Pour faire avancer les nombreux projets 🇫🇷 dans les secteurs de la santé, infra essentielles, tech… pic.twitter.com/m4vqERnEGg — Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) July 9, 2023

Посадовець розповів, що під час зустрічей обговорить трансформацію України та реформи разом із партнерами у ЄС та Групі семи, а також численні проєкти у таких сферах як охорона здоров’я, критична інфраструктура, сучасні технології тощо.

Наскільки відомо, попереднього разу Гайльбронн приїздив до Києва в середині квітня.

Президент Франції призначив П’єра Гайльбронна спецпосланником з питань допомоги та відбудови України у березні 2023 року. Раніше П’єр Гайльбронн був віцепрезидентом ЄБРР.