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В Украину снова приехал спецпосланник Франции по вопросам восстановления

Понедельник, 10 июля 2023, 07:39

В Украину прибыл специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Хайльбронн.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Вечером 9 июля Хайльбронн написал, что снова приехал в Украину и "рядом с Украиной и ее народом после 500 дней систематических разрушений".

Чиновник рассказал, что во время встреч обсудит трансформацию Украины и реформы вместе с партнерами в ЕС и Группе семи, а также многочисленные проекты в таких сферах как здравоохранение, критическая инфраструктура, современные технологии.

Насколько известно, в предыдущий раз Хайльбронн приезжал в Киев в середине апреля.

Президент Франции назначил Пьера Хайльбронна спецпосланником по вопросам помощи и восстановления Украины в марте 2023 года. Ранее Пьер Хайльбронн был вице-президентом ЕБРР.

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