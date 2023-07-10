В Украину снова приехал спецпосланник Франции по вопросам восстановления

В Украину прибыл специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Хайльбронн.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Вечером 9 июля Хайльбронн написал, что снова приехал в Украину и "рядом с Украиной и ее народом после 500 дней систематических разрушений".

De retour en 🇺🇦! Aux côtés de ce pays et son peuple après 500 jours de destructions systématiques. Pour discuter transformation et réformes, ensemble avec nos amis 🇪🇺 et du G7. Pour faire avancer les nombreux projets 🇫🇷 dans les secteurs de la santé, infra essentielles, tech… pic.twitter.com/m4vqERnEGg — Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) July 9, 2023

Чиновник рассказал, что во время встреч обсудит трансформацию Украины и реформы вместе с партнерами в ЕС и Группе семи, а также многочисленные проекты в таких сферах как здравоохранение, критическая инфраструктура, современные технологии.

Насколько известно, в предыдущий раз Хайльбронн приезжал в Киев в середине апреля.

Президент Франции назначил Пьера Хайльбронна спецпосланником по вопросам помощи и восстановления Украины в марте 2023 года. Ранее Пьер Хайльбронн был вице-президентом ЕБРР.