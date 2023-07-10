Стефанішина назвала країни, що найбільш підтримують запрошення України в НАТО

Найбільшими прихильниками запрошення України до вступу в НАТО є союзники з Центрально-Східної Європи, але також і кілька ключових держав ЄС.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що запрошення України в НАТО вже зараз підтримують усі країни східного флангу НАТО з аргументом, що від цього залежить їхня власна безпека.

На уточнювальне запитання про те, чи входить до цих країн і Угорщина, Стефанішина сказала, що говорить про позицію всієї "Бухарестської дев'ятки".

"6 червня відбувся саміт "Бухарестської дев'ятки" за участю генерального секретаря, в якому взяла участь президентка Угорщини, і рішення підписані офіційно, в тому числі угорською стороною. Тут треба розуміти, що членство України в НАТО просувається не стільки в інтересах Києва, скільки в інтересах безпеки східного флангу. Звичайно, Угорщина як член НАТО зберігає право виступити проти на будь-якому етапі, але я не маю відчуття, що це може бути "чорним лебедем", який заблокує процеси", – зазначила вона.

Стефанішина додала, що прихильники запрошення України до Альянсу є і в Західній та Північній Європі.

За її словами, серед таких – Франція: президент Еммануель Макрон підтримує членство України в НАТО і за те, щоб створена Рада Україна-НАТО була "містком" для цього.

"І це більше ніж просто підтримка України: Франція є лідером ініціативи про стратегічну автономію Європи, і Макрон реально вважає, що рішення по Україні має бути ухвалене в НАТО зараз", – додала Стефанішина.

За її словами, "очевидною і однозначною" є також позиція Італії. Держави Північної Європи, зокрема Данія та Норвегія, також виступають "єдиним флангом" на підтримку запрошення України.

Віцепрем’єрка не дала прямої відповіді на запитання про те, чи справді головною перешкодою є позиція президента США Джо Байдена.

"Не секрет, що роль США завжди була ключовою. Вона є ключовою і зараз, у перемовинах з Туреччиною щодо членства Швеції в НАТО. Бухаресті, коли Сполучені Штати наполягали на тому, щоб Україна отримала план дій щодо членства в НАТО, а Європа була проти.

А зараз ситуація діаметрально інша. Тепер не США, а Європа вимагає, щоб Україна була в НАТО", – зазначила Стефанішина.

Повне інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди", а також читайте у текстовій версії: Стефанішина: Відповіді "ні" на саміті НАТО не буде. Зараз йдеться про формулювання відповіді "так"