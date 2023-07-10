Стефанишина назвала страны, наиболее поддерживающие приглашение Украины в НАТО

Наибольшими сторонниками приглашения Украины к вступлению в НАТО являются все союзники из Центрально-Восточной Европы, но также и несколько ключевых государств ЕС.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что приглашение Украины в НАТО уже сейчас поддерживают все страны восточного фланга НАТО с аргументом, что от этого зависит их собственная безопасность.

На уточняющий вопрос о том, входит ли в эти страны и Венгрия, Стефанишина сказала, что говорит о позиции всей "Бухарестской девятки".

"6 июня состоялся саммит "Бухарестской девятки" с участием Генерального секретаря, в котором приняла участие президент Венгрии, и решения подписаны официально, в том числе венгерской стороной. Здесь надо понимать, что членство Украины в НАТО продвигается не столько в интересах Киева, сколько в интересах безопасности восточного фланга. Конечно, Венгрия, как член НАТО, сохраняет право выступить против на любом этапе, но я не имею ощущения, что это может быть "черным лебедем", который заблокирует процессы", – отметила она.

Стефанишина добавила, что сторонники приглашения Украины в Альянс есть и в Западной и Северной Европе.

По ее словам, среди таких – Франция: президент Эмманюэль Макрон поддерживает членство Украины в НАТО и за то, чтобы созданный Совет Украина-НАТО был "мостиком" для этого.

"И это больше чем просто поддержка Украины: Франция является лидером инициативы о стратегической автономии Европы, и Макрон реально считает, что решение по Украине должно быть принято в НАТО сейчас",- добавила Стефанишина.

По ее словам, "очевидной и однозначной" является также позиция Италии. Государства Северной Европы, в частности Дания и Норвегия, также выступают "единым флангом" в поддержку приглашения Украины.

Вице-премьер не дала прямого ответа на вопрос о том, действительно ли главным препятствием является позиция президента США Джо Байдена.

"Не секрет, что роль США всегда была ключевой. Она является ключевой и сейчас, в переговорах с Турцией о членстве Швеции в НАТО. Бухаресте, когда Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО, а Европа была против.

А сейчас ситуация диаметрально другая. Теперь не США, а Европа требует, чтобы Украина была в НАТО", – отметила Стефанишина.

Полное интервью смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды", а также читайте в текстовой версии: Стефанишина: Ответа "нет" на саммите НАТО не будет. Сейчас речь идет о формулировке ответа "да"