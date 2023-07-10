Шестеро відставних генералів країн-членів НАТО підписали листа напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, із закликом якнайшвидше відкрити Україні шлях до членства в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LIGA.net, де опублікований лист.

У відкритому листі до лідерів та урядів країн-членів Альянсу наголошують на необхідності дотримання країнами-членами НАТО зобов'язань перед Києвом, взятих у 2008 році в Бухаресті, про те, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу.

"Настав час, щоб країни НАТО виконали цю обіцянку", — наголосили підписанти.

Ексгенерали підкреслили, що країни-члени НАТО мають визначити конкретну дорожню карту до членства України в Альянсі вже "найближчим часом".

У листі також нагадується, що Київ офіційно подав заявку на членство в НАТО 30 вересня 2022 року, а тому зараз Альянс має допомогти Україні виконати зобов'язання як постійного члена НАТО.

"Це єдиний можливий спосіб гарантувати мир у Європі перед безжалісною російською агресією", — переконані підписанти.

Автори листа: Ріхо Террас — генерал естонської армії, колишній начальник оборони Естонії, Мечислав Гоцул — генерал польської армії, ексглава оборони Польщі, Раймондс Граубе — генерал латвійської армії, колишній начальник оборони Латвії, Вітаутас Йонас Жукас — генерал литовської армії, колишній начальник оборони Литви, Бен Ходжес — генерал армії США, колишній командувач американськими силами в Європі та Майкл Репах — генерал армії США, колишній голова командування спеціальних операцій США у Європі.

Раніше 46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів, серед яких колишній заступник держсекретаря США Стівен Біген та спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, підписали листа напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

Перед цим президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

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