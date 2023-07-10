Шесть отставных генералов стран-членов НАТО подписали письмо накануне саммита Альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, с призывом как можно быстрее открыть Украине путь к членству в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LIGA.net, где опубликовано письмо.

В открытом письме к лидерам и правительствам стран-членов Альянса отмечается необходимость соблюдения странами-членами НАТО обязательств перед Киевом, взятых в 2008 году в Бухаресте, о том, что Украина в будущем станет членом Альянса.

"Пришло время, чтобы страны НАТО выполнили это обещание", – подчеркнули подписанты.

Экс-генералы подчеркнули, что страны-члены НАТО должны определить конкретную дорожную карту к членству Украины в Альянсе уже "в ближайшее время".

В письме также напоминается, что Киев официально подал заявку на членство в НАТО 30 сентября 2022 года, а потому сейчас Альянс должен помочь Украине выполнить обязательства как постоянного члена НАТО.

"Это единственный возможный способ гарантировать мир в Европе перед безжалостной российской агрессией", – убеждены подписанты.

Авторы письма: Рихо Террас – генерал эстонской армии, бывший начальник обороны Эстонии, Мечислав Гоцул – генерал польской армии, экс-глава обороны Польши, Раймондс Граубе – генерал латвийской армии, бывший начальник обороны Латвии, Витаутас Йонас Жукас – генерал литовской армии, бывший начальник обороны Литвы, Бен Ходжес – генерал армии США, бывший командующий американскими силами в Европе и Майкл Репах – генерал армии США, бывший глава командования специальных операций США в Европе.

Ранее 46 авторитетных западных экспертов, военных и дипломатов, среди которых бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биген и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, подписали письмо накануне саммита Альянса в Вильнюсе с призывом как можно быстрее предоставить Украине дорожную карту к членству в НАТО.

Перед этим президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

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