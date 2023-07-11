ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами

ЄС і Сполучені Штати після тривалих переговорів досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам, як Facebook та Google, вільно переміщувати дані між Європою і США.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Юридична невизначеність щодо цього зберігалася протягом трьох років. Тепер Єврокомісія визнала США як країну, де гарантується достатній захист даних європейців.

Нова угода, EU-U.S. Data Privacy Framework, вирішила питання після рішення Суду ЄС 2020 року, у якому розкритикували попередню угоду Privacy Shield з аргументами, що розвідка США могла отримати широкий доступ до європейських даних.

Щоб уможливити вирішення проблеми, восени 2022 року президент США Джо Байден видав указ, яким обмежив доступ розвідувальних відомств до цифрових даних європейців.

Минулого тижня Держдеп США виконав один з пунктів, щодо створення Суду розгляду питань щодо захисту даних (Data Protection Review Court), через який європейці зможуть подавати скарги, якщо вважатимуть, що їхні дані збирали з порушенням принципу пропорційності.

Водночас ще залишається ймовірність, що дана угода не знімає питання остаточно – активіст Макс Шремс, який успішно оскаржив попередні угоди ЄС із США, вже заявив, що готує позов проти нової угоди, тому що вона все одно не дає належних гарантій.