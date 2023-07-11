ЕС и США достигли соглашения, которое позволит технологическим гигантам передавать данные между странами

ЕС и Соединенные Штаты после длительных переговоров достигли соглашения, которое позволит технологическим гигантам, таким как Facebook и Google, свободно перемещать данные между Европой и США.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Юридическая неопределенность в этом вопросе сохранялась на протяжении трех лет. Теперь Еврокомиссия признала США как страну, где гарантируется достаточная защита данных европейцев.

Новое соглашение, EU-U.S. Data Privacy Framework, решило вопрос после решения Суда ЕС 2020 года, в котором раскритиковали предыдущее соглашение Privacy Shield с аргументами, что разведка США могла получить широкий доступ к европейским данным.

Чтобы сделать решение проблемы возможным, осенью 2022 года президент США Джо Байден издал указ, которым ограничил доступ разведывательных ведомств к цифровым данным европейцев.

На прошлой неделе Госдеп США выполнил один из пунктов, о создании Суда рассмотрения вопросов по защите данных (Data Protection Review Court), через который европейцы смогут подавать жалобы, если будут считать, что их данные собирали с нарушением принципа пропорциональности.

В то же время еще остается вероятность, что данное соглашение не снимает вопрос окончательно – активист Макс Шремс, который успешно обжаловал предыдущие соглашения ЕС с США, уже заявил, что готовит иск против нового соглашения, потому что оно все равно не дает надлежащих гарантий.