Міністри культури України та Польщі спільно вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії

Очільники Міністерств культури Польщі та України – Пйотр Глинський та Олександр Ткаченко – спільно вшанували пам’ять "усіх невинних жертв Волинської трагедії" до її 80-ої річниці.

Про це сторони повідомили у спільних заявах у вівторок, пише "Європейська правда".

Ткаченко й Глинський запалили свічки біля пам'ятника жертвам "геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої на території південно-східних воєводств у 1942-47 роках" на Волинській площі у Варшаві.

Фото: міністерство культури Польщі

Міністри у спільній заяві підкреслили, що Варшава й Кив спільно працюють у межах роботи Українсько-польської робочої групи, створення якої передбачене меморандумом про співробітництво у сфері національної пам'яті.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Українська сторона, не ставлячи під сумнів вчинені воєнні злочини проти мирного польського населення, наголошує, що подібні злочини вчиняли обидві сторони, а тому відповідальність має бути обопільною.

Цієї неділі президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Про те, чи завдадуть шкоди відносинам України та Польщі роковини трагедії, читайте у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Небезпечні роковини: коли події на Волині перестануть роз'єднувати Україну та Польщу.