Министры культуры Украины и Польши совместно почтили память жертв Волынской трагедии

Руководители Министерств культуры Польши и Украины – Петр Глинский и Александр Ткаченко – совместно почтили память "всех невинных жертв Волынской трагедии" к ее 80-й годовщине.

Об этом стороны сообщили в совместных заявлениях во вторник, пишет "Европейская правда".

Ткаченко и Глинский зажгли свечи у памятника жертвам "геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой на территории юго-восточных воеводств в 1942-47 годах" на Волынской площади в Варшаве.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПОЛЬШИ

Министры в совместном заявлении подчеркнули, что Варшава и Киев совместно работают в рамках работы Украинско-польской рабочей группы, создание которой предусмотрено меморандумом о сотрудничестве в сфере национальной памяти.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

Украинская сторона, не ставя под сомнение совершенные военные преступления против мирного польского населения, отмечает, что подобные преступления совершали обе стороны, а потому ответственность должна быть обоюдной.

В это воскресенье президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для совместного чествования жертв Волынской трагедии.

О том, нанесут ли ущерб отношениям Украины и Польши годовщина трагедии, читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу.