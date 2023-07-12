100 тисяч військових НАТО прибудуть до Польщі в разі агресії – Дуда

Нові оборонні плани Північноатлантичного Альянсу передбачають, що в разі здійснення агресії проти Польщі на її території будуть розгорнуті близько ста тисяч військовослужбовців НАТО.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Дуда підкреслив, що схвалення перших із кінця "холодної війни" оборонних планів Альянсу є "історичним рішенням", які змінюють його підходи до оборони від "стримування шляхом покарання" до "стримування шляхом заперечення".

"Тобто від стримування покаранням – іншими словами, щойно на нас нападають і захоплюють нашу територію, ми лише мобілізуємося, відповідаємо і починаємо захищатися – до стримування відмовою в доступі: тобто якщо вони (ворожі сили. – Ред.) не зайдуть, то будуть негайно зупинені", – пояснив він.

Польський лідер підкреслив, що окрему увагу Альянс приділяє так званим Брестським воротам як зоні стратегічної та військової загрози для НАТО. Брестськими воротами називають відрізок між польською столицею і кордоном з Білоруссю.

"Підраховано, що в разі нападу на Брестські ворота можна вважати, що на нашу територію для негайної оборони буде перекинуто близько 100 тисяч військовослужбовців Альянсу. Це ті припущення, які робляться на даний момент і які були затверджені Альянсом в межах оборонних планів", – уточнив Дуда.

Лідери Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі у вівторок узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія й тероризм.

Згідно з новими планами, НАТО має на меті розгорнути 300 тисяч військових у стані високого рівня готовності, включно із морськими й повітряними силами.

Деякий час Туреччина блокувала затвердження планів Альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Але в останній момент блокаду Туреччини вдалося подолати.