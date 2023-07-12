100 тысяч военных НАТО прибудут в Польшу в случае агрессии - Дуда

Новые оборонные планы Североатлантического Альянса предусматривают, что в случае осуществления агрессии против Польши на ее территории будут развернуты около ста тысяч военнослужащих НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита Альянса в Вильнюсе в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Дуда подчеркнул, что одобрение первых с конца "холодной войны" оборонных планов Альянса является "историческим решением", которые меняют его подходы к обороне от "сдерживания путем наказания" к "сдерживанию путем отрицания".

"То есть от сдерживания наказанием – другими словами, как только на нас нападают и захватывают нашу территорию, мы только мобилизуемся, отвечаем и начинаем защищаться – к сдерживанию отказом в доступе: то есть если они (вражеские силы. – Ред.) не зайдут, то будут немедленно остановлены", – пояснил он.

Польский лидер подчеркнул, что отдельное внимание Альянс уделяет так называемым Брестским воротам как зоне стратегической и военной угрозы для НАТО. Брестскими воротами называют отрезок между польской столицей и границей с Беларусью.

"Подсчитано, что в случае нападения на Брестские ворота можно считать, что на нашу территорию для немедленной обороны будет переброшено около 100 тысяч военнослужащих Альянса. Это те предположения, которые делаются на данный момент и которые были утверждены Альянсом в рамках оборонных планов", – уточнил Дуда.

Лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе во вторник согласовали новые масштабные оборонные планы, отражающие необходимость борьбы с такими угрозами, как Россия и терроризм.

Согласно новым планам, НАТО имеет целью развернуть 300 тысяч военных в состоянии высокого уровня готовности, включая морские и воздушные силы.

Некоторое время Турция блокировала утверждение планов Альянса из-за формулировок относительно географических мест, таких как Кипр. Но в последний момент блокаду Турции удалось преодолеть.