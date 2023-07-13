Кліматичні активісти заблокували злітні смуги в аеропортах Гамбурга та Дюссельдорфа

Кліматичні активісти з ініціативи "Останнє покоління" вранці у четвер заблокували злітні смуги в аеропортах Гамбурга та Дюссельдорфа.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Аеропорт Гамбурга вранці повідомив, що нормальна робота порушена через присутність на злітних смугах сторонніх осіб. Масштаби проблеми не уточнюють.

Тим часом "Останнє покоління" у повідомленні для преси заявило, що кілька їхніх активістів приклеїли себе до злітної смуги, пробравшись туди через огорожу аеропорту.

У поліції Гамбурга підтвердили, що поліція вже вирушила на місце.

Фотограф dpa зафіксував на під’їзній до злітних смуг дорозі в аеропорту Дюссельдорфа 6-7 осіб, схоже, що літаки не зможуть проїхати на зліт.

У листопаді минулого року активісти на дві години паралізували роботу аеропорту Берлін-Бранденбург, а у травні оббризкали помаранчевим приватні літаки, що запарковані там.

Група своїми акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Серед їхніх вимог – обмеження максимальної швидкості руху на автобанах до 100 км/год та поширення квитка на залізницю за 9 євро на всю територію Німеччини.