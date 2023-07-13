Климатические активисты заблокировали взлетные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа

Климатические активисты из инициативы "Последнее поколение" утром в четверг заблокировали взлетные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Аэропорт Гамбурга утром сообщил, что нормальная работа нарушена из-за присутствия на взлетных полосах посторонних лиц. Масштабы проблемы не уточняются.

Между тем "Последнее поколение" в сообщении для прессы заявило, что несколько их активистов приклеили себя к взлетной полосе, пробравшись туда через ограждение аэропорта.

В полиции Гамбурга подтвердили, что полиция уже отправилась на место.

Фотограф dpa зафиксировал на подъездной к взлетным полосам дороге в аэропорту Дюссельдорфа 6-7 человек, похоже, что самолеты не смогут проехать на взлет.

В ноябре прошлого года активисты на два часа парализовали работу аэропорта Берлин-Бранденбург, а в мае обрызгали оранжевым частные самолеты, запаркованные там.

Группа своими акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата. Среди их требований – ограничение максимальной скорости движения на автобанах до 100 км/ч и распространение билета на железную дорогу за 9 евро на всю территорию Германии.