Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС

Європарламент у четвер затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Мова про затвердження Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), який має на меті прискорити постачання боєприпасів і ракет в Україну і допомогти країнам-членам поповнити свої арсенали.

ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які включають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

Раніше під час переговорів з Радою ЄС депутати Європарламенту домоглися того, щоб фінансування отримували більш різноманітні проєкти, а малі та середні підприємства мали право на вищий рівень фінансової підтримки.

Депутати Європарламенту також наполягали на тому, що країни ЄС надаватимуть Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

Законопроєкт був схвалений 505 голосами проти 56, 21 депутат утримався. Тепер документ має схвалити Рада ЄС, аби він набув чинності.

Рада Європейського Союзу погодила з Європарламентом проєкт регламенту ASAP на початку липня.

ASAP є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Регламент ASAP спрямований на посилення реагування та здатності оборонної промисловості ЄС забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів і ракет в Європу.