Европарламент утвердил планы расширения производства боеприпасов в ЕС

Европарламент в четверг утвердил планы для увеличения производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента.

Речь об утверждении Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP), который имеет целью ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.

ASAP имеет целью увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые мероприятия, которые включают финансирование в размере 500 миллионов евро.

Ранее во время переговоров с Советом ЕС депутаты Европарламента добились того, чтобы финансирование получали более разнообразные проекты, а малые и средние предприятия имели право на более высокий уровень финансовой поддержки.

Депутаты Европарламента также настаивали на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине боеприпасы, которые финансируются в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт.

Законопроект был одобрен 505 голосами против 56, 21 депутат воздержался. Теперь документ должен одобрить Совет ЕС, чтобы он вступил в силу.

Совет Европейского Союза согласовал с Европарламентом проект регламента ASAP в начале июля.

ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2022 года.

Регламент ASAP направлен на усиление реагирования и способности оборонной промышленности ЕС обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу.