Швеція і Україна домовились про обмін секретною інформацією і покращення оборонних поставок

Швеція і Україна взяли на себе зобов'язання посилити військову співпрацю, домовившись про обмін секретною інформацією і поліпшення поставок оборонного обладнання в майбутньому.

Про це йдеться у двох угодах, підписаних між двома країнами в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Угоду про обмін секретною інформацією підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр оборони Швеції Пол Йонсон, а іншу угоду про оборонні закупівлі – міністр оборони України Олексій Резніков і Шведська адміністрація оборонного майна

Згідно з угодою про обмін інформацією, Швеція та Україна зможуть обмінюватися секретною інформацією, що є необхідною умовою для того, щоб Україна змогла випробувати шведські винищувачі Gripen.

Що стосується оборонних закупівель, дві країни домовилися дозволити Україні купувати оборонне обладнання через шведські контракти, в тому числі через шведську оборонну промисловість. Це означає, що Україна отримає замовлення набагато швидше.

Україна також виграє від того, що Швеція зможе зробити додаткові замовлення на вже розміщені раніше замовлення, що ще більше прискорить процес.

Іншими словами, після того, як Швеція задовольнить свої оборонні потреби, надлишком можна буде поділитися з Україною. Наразі не зрозуміло, про яке саме озброєння і які саме боєприпаси може йти мова.

Нагадаємо, у червні Міністерство оборони Швеції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчому навчанні" на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.