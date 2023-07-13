Швеция и Украина договорились об обмене секретной информацией и улучшении оборонных поставок

Швеция и Украина взяли на себя обязательства усилить военное сотрудничество, договорившись об обмене секретной информацией и улучшении поставок оборонного оборудования в будущем.

Об этом говорится в двух соглашениях, подписанных между двумя странами в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Соглашение об обмене секретной информацией подписали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Швеции Пол Йонсон, а другое соглашение об оборонных закупках – министр обороны Украины Алексей Резников и Шведская администрация оборонного имущества

Согласно договору об обмене информацией, Швеция и Украина смогут обмениваться секретной информацией, что является необходимым условием для того, чтобы Украина смогла испытать шведские истребители Gripen.

Что касается оборонных закупок, две страны договорились разрешить Украине покупать оборонное оборудование через шведские контракты, в том числе через шведскую оборонную промышленность. Это означает, что Украина получит заказы гораздо быстрее.

Украина также выиграет от того, что Швеция сможет сделать дополнительные заказы на уже размещенные ранее заказы, что еще больше ускорит процесс.

Иными словами, после того как Швеция удовлетворит свои оборонные потребности, излишками можно будет поделиться с Украиной. Пока не понятно, о каком именно вооружении и какие именно боеприпасы может идти речь.

Напомним, в июне Министерство обороны Швеции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердило, что украинские летчики примут участие в "ознакомительном обучении" на шведских истребителях JAS 39 Gripen.