Італія планує закупити танки Leopard 2 для посилення своєї армії 

Італія планує закупити бойові танки Leopard 2 німецького виробництва для посилення своїх сухопутних військ після російського вторгнення в Україну.

Про це заявила у четвер у парламенті заступниця міністра оборони Ізабелла Рауті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Рауті сказала в комітеті з питань оборони нижньої палати парламенту, що купівля танків є частиною зусиль, спрямованих на значне оновлення армії країни.

Цей крок став першою офіційною ініціативою Італії щодо поповнення свого арсеналу з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

За словами Рауті, влада має намір включити програму в багаторічний оборонний бюджет на 2023-2025 роки, виділивши початкові кошти в розмірі 4 мільярди євро з 2024 року на закупівлю нових танків та модернізацію іншої військової техніки.

Джерело в оборонному відомстві повідомило агентству, що Італія планує закупити 125 танків Leopard 2, додавши, що інвестиції в розмірі 4 млрд євро триватимуть до 2037 року.

Рауті сказала, що жодного конкретного процесу закупівлі танків поки не розпочато. Уряд буде прагнути отримати схвалення парламенту перед тим, як реалізувати цей план.

На озброєнні італійської армії зараз перебуває близько 200 танків Ariete, з яких лише близько 50 повністю готові до експлуатації, повідомило джерело в оборонному відомстві.

За словами Рауті, окрім придбання нових Leopard, уряд планує модернізувати парк Ariete, щоб підвищити їхню ефективність і безпеку.

"Купівля Leopard і модернізація Ariete забезпечить кількість одиниць, достатню для виконання вимог НАТО", – сказала вона.

Нагадаємо, Італія погодилась готувати українських новобранців у школах і на військових об'єктах на своїй території, а також брати участь у навчальних програмах ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині.

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні раніше висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії.