Италия планирует закупить танки Leopard 2 для усиления своей армии

Италия планирует закупить боевые танки Leopard 2 немецкого производства для усиления своих сухопутных войск после российского вторжения в Украину.

Об этом заявила в четверг в парламенте заместитель министра обороны Изабелла Раути, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Раути сказала в комитете по вопросам обороны нижней палаты парламента, что покупка танков является частью усилий, направленных на значительное обновление армии страны.

Этот шаг стал первой официальной инициативой Италии по пополнению своего арсенала с момента начала полномасштабной войны в Украине.

По словам Раути, власти намерены включить программу в многолетний оборонный бюджет на 2023-2025 годы, выделив начальные средства в размере 4 миллиарда евро с 2024 года на закупку новых танков и модернизацию другой военной техники.

Источник в оборонном ведомстве сообщил агентству, что Италия планирует закупить 125 танков Leopard 2, добавив, что инвестиции в размере 4 млрд евро продлятся до 2037 года.

Раути сказала, что никакого конкретного процесса закупки танков пока не начато. Правительство будет стремиться получить одобрение парламента перед тем, как реализовать этот план.

На вооружении итальянской армии сейчас находится около 200 танков Ariete, из которых лишь около 50 полностью готовы к эксплуатации, сообщил источник в оборонном ведомстве.

По словам Раути, кроме приобретения новых Leopard, правительство планирует модернизировать парк Ariete, чтобы повысить их эффективность и безопасность.

"Покупка Leopard и модернизация Ariete обеспечит количество единиц, достаточное для выполнения требований НАТО", – сказала она.

Напомним, Италия согласилась готовить украинских новобранцев в школах и на военных объектах на своей территории, а также участвовать в учебных программах ЕС для Украины в Брюсселе, Польше и Германии.

Глава правительства Италии Джорджия Мелони ранее выразила уверенность в победе Украины в войне против России.