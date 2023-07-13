Литва позбавила посвідки на проживання громадянина РФ через загрозу нацбезпеці

Департамент міграції Литви анулював дозвіл на проживання, виданий громадянину Росії Владіміру Водо, після того, як спецслужби визнали, що він становить загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Згідно з наявною інформацією і з урахуванням поточної геополітичної ситуації, проживання громадянина Росії Владіміра Водо в Литві становить загрозу безпеці держави", – зазначили у Департаменті державної безпеки Литви.

У відомстві зазначили, що Водо, який називає себе журналістом, має "нелояльні погляди" щодо Литви, поширює пропаганду в соцмережах, яка близька з інформаційною політикою РФ, а також має контакти з російськими та білоруськими спецслужбами.

З початку цього року Департамент міграції Литви анулював 125 дозволів на проживання, 97 з них були видані громадянам РФ.

Більшість з них були позбавлені посвідки на проживання через загрозу національній безпеці.

Раніше Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.