Литва лишила вида на жительство гражданина РФ из-за угрозы нацбезопасности

Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство, выданный гражданину России Владимиру Водо, после того, как спецслужбы признали, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Согласно имеющейся информации и с учетом текущей геополитической ситуации, проживание гражданина России Владимира Водо в Литве представляет угрозу безопасности государства", – отметили в Департаменте государственной безопасности Литвы.

В ведомстве отметили, что Водо, который называет себя журналистом, имеет "нелояльные взгляды" в отношении Литвы, распространяет пропаганду в соцсетях, которая близка с информационной политикой РФ, а также имеет контакты с российскими и белорусскими спецслужбами.

С начала этого года Департамент миграции Литвы аннулировал 125 видов на жительство, 97 из них были выданы гражданам РФ.

Большинство из них были лишены вида на жительство из-за угрозы национальной безопасности.

Ранее Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.