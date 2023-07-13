Умови вступу України до НАТО в розпал війни не визначатимуть, але вимога реформ залишається

Лідери НАТО не мають наміру створювати для України аналог "Плану дій щодо членства" через Річні національні програми, як це вказано в підсумковій декларації, але серед критеріїв для виконання будуть і політичні, тобто пов’язані з реформами.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Зброя в обмін на реформи: все про "гарантії безпеки" України, оголошені на саміті НАТО".

Як стало відомо "ЄвроПравді", серед членів Альянсу зріє розуміння того, що посилання на Річну національну програму (РНП) в підсумковій декларації Вільнюського саміту було помилкою, й НАТО не має наміру створювати для України "новий ПДЧ".

"Для українців ПДЧ став символом нескінченного процесу, тому від нього відмовилися", – пояснив дипломат однієї із держав НАТО.

Крім того, члени Альянсу узгодили, що точний перелік критеріїв для вступу принципово не визначатимуть під час гарячої фази війни, але принципово наполягають на тому, що до них увійдуть "політичні", тобто пов’язані з реформами – попри публічні заяви української влади.

"Всупереч численним заявам Зеленського про те, що єдиною умовою вступу України до НАТО є завершення війни, союзники у Західній Європі та США так не вважають", – йдеться у статті. Водночас цих критеріїв можна уникнути, якщо Україна почне втілювати реформи вже зараз, і цей перелік їй добре відомий.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна.