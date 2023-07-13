Условия вступления Украины в НАТО в разгар войны определять не будут, но требование реформ остается

Лидеры НАТО не намерены создавать для Украины аналог "Плана действий по членству" через Годовые национальные программы, как это указано в итоговой декларации, но среди критериев для выполнения будут и политические, то есть связанные с реформами.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Оружие в обмен на реформы: все о "гарантиях безопасности" Украины, объявленных на саммите НАТО".

Как стало известно "ЕвроПравде", среди членов Альянса зреет понимание того, что ссылка на Годовую национальную программу (ГНП) в итоговой декларации Вильнюсского саммита была ошибкой, и НАТО не намерен создавать для Украины "новый ПДЧ".

"Для украинцев ПДЧ стал символом бесконечного процесса, поэтому от него отказались", – пояснил дипломат одного из государств НАТО.

Кроме того, члены Альянса согласовали, что точный перечень критериев для вступления принципиально не будут определять во время горячей фазы войны, но принципиально настаивают на том, что в них войдут "политические", то есть связанные с реформами – несмотря на публичные заявления украинской власти.

"Вопреки многочисленным заявлениям Зеленского о том, что единственным условием вступления Украины в НАТО является завершение войны, союзники в Западной Европе и США так не считают", – говорится в статье. В то же время этих критериев можно избежать, если Украина начнет воплощать реформы уже сейчас, и этот перечень ей хорошо известен.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина.