Китай намагався влаштувати своїх агентів у спецслужби Британії – звіт парламенту

У межах масштабної та "агресивної" шпигунської кампанії Китай намагався інфільтрувати своїх агентів у спецслужби Великої Британії, а також завербувати агентів у провідних секторах британської економіки.

Про це йдеться в оприлюдненому в четвер звіті британського парламентського комітету з питань розвідки та безпеки, пише "Європейська правда" з посиланням на The Times.

На підготовку 207-сторінкового звіту парламентського комітету, який здійснює нагляд за діяльністю спецслужб, пішло чотири роки. У ньому констатується, що Британія зазнає "загальнодержавної атаки" з боку Китаю, націленої на політиків, критичну інфраструктуру, військові та приватні компанії та науковий сектор.

Парламентарі стверджують, що китайські агенти проникли в усі сектори британської економіки, а жоден із урядів не зміг протистояти цій загрозі, оскільки для них пріоритетними були економічні інтереси.

Серед іншого, це призвело до спроб вербування британських науковців з боку пекінських агентів.

Один із найбільш серйозних сценаріїв, описаних у звіті, – можливість приватизації Китаєм британської енергомережі в разі різкого погіршення відносин між державами, підґрунтям для чого слугують масштабні китайські інвестиції в ядерний сектор Британії.

Реагуючи на звіт, британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що більшість даних у звіті парламентського комітету були отримані у 2020 році, й відтоді Лондон посилив заходи безпеки щодо шпигунських намагань Китаю.

Серед іншого, в межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу у протидії шпигунам із Китаю і Росії.