В рамках масштабной и "агрессивной" шпионской кампании Китай пытался инфильтрировать своих агентов в спецслужбы Великобритании, а также завербовать агентов в ведущих секторах британской экономики.

Об этом говорится в обнародованном в четверг отчете британского парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

На подготовку 207-страничного отчета парламентского комитета, который осуществляет надзор за деятельностью спецслужб, ушло четыре года. В нем констатируется, что Великобритания подвергается "общегосударственной атаке" со стороны Китая, нацеленной на политиков, критическую инфраструктуру, военные и частные компании и научный сектор.

Парламентарии утверждают, что китайские агенты проникли во все сектора британской экономики, а ни одно из правительств не смогло противостоять этой угрозе, поскольку для них приоритетными были экономические интересы.

Среди прочего, это привело к попыткам вербовки британских ученых со стороны пекинских агентов.

Один из наиболее серьезных сценариев, описанных в отчете, – возможность приватизации Китаем британской энергосети в случае резкого ухудшения отношений между государствами, основой для чего служат масштабные китайские инвестиции в ядерный сектор Британии.

Реагируя на отчет, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что большинство данных в отчете парламентского комитета было получено в 2020 году, и с тех пор Лондон усилил меры безопасности по шпионским попыткам Китая.

Среди прочего, в рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании, контрразведывательная служба МИ5 будет оказывать бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.