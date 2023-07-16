Президентка Угорщини відвідає Україну у серпні

Президентка Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду і візьме участь у майбутньому засіданні Кримської платформи 23 серпня в Києві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex.hu з посиланням на пресслужбу угорської президентки.

Це також означає, що глава угорської держави може знову особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

У президентському палаці додали, що перед поїздкою до Києва Каталін Новак відвідає Закарпаття, де разом з угорцями відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

Востаннє Новак особисто зустрічалась з Зеленським 26 листопада 2022 року, коли прибула до України через Польщу у супроводі прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо. Це був візит найвищого рівня угорської держави до української столиці з початку війни.

Кримська платформа – створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся у 2021 році в Києві. На заході був присутній тодішній президент Угорщини Янош Адер, який зазначив, що пам'ять як про агресію великої держави, так і про травму Тріанона глибоко врізалася в свідомість угорців, тому вони точно знають, чому анексія Криму є такою чутливою раною для народу України.

Угорщину на Кримській платформі 2022 року представляв Петер Штарай, державний секретар, відповідальний за політику енергопостачання та безпеки в Міністерстві закордонних справ і торгівлі. Тоді Штарай говорив про непохитну підтримку України з боку Угорщини та про те, що першочерговою метою Угорщини є встановлення миру.

Як повідомлялося, Каталін Новак вважає, що світ має завадити Росії втілити її військові цілі в Україні – водночас вона проти того, аби Будапешт допомагав Києву зброєю, і вважає санкції неефективними.

У березні угорська президентка заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".