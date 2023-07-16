Президент Венгрии посетит Украину в августе

Президент Венгрии Каталин Новак приняла приглашение украинского правительства и примет участие в предстоящем заседании Крымской платформы 23 августа в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Telex.hu со ссылкой на пресс-службу венгерского президента.

Это также означает, что глава венгерского государства может снова лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В президентском дворце добавили, что перед поездкой в Киев Каталин Новак посетит Закарпатье, где вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

Последний раз Новак лично встречалась с Зеленским 26 ноября 2022 года, когда прибыла в Украину через Польшу в сопровождении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Это был визит самого высокого уровня венгерского государства в украинскую столицу с начала войны.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в 2021 году в Киеве. На мероприятии присутствовал тогдашний президент Венгрии Янош Адер, который отметил, что память как об агрессии великой державы, так и о травме Трианона глубоко врезалась в сознание венгров, поэтому они точно знают, почему аннексия Крыма является такой чувствительной раной для народа Украины.

Венгрию на Крымской платформе 2022 года представлял Петер Штарай, государственный секретарь, ответственный за политику энергоснабжения и безопасности в Министерстве иностранных дел и торговли. Тогда Штарай говорил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Венгрии и о том, что первоочередной целью Венгрии является установление мира.

Как сообщалось, Каталин Новак считает, что мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине – в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

В марте венгерский президент заявила о поддержке мирного плана для Украины, который не предусматривает победы России и одновременно основывается на "реалистичных целях".